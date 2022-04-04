Инструкторы-стрелки из Литвы тренировали украинских неонацистов из батальона «Айдар» штурмовать здания и убивать находящихся там людей. Об этом рассказал пленный боец, видеозапись с которым опубликовало РИА «Новости».

По его словам, он вместе с другими боевиками был прикомандирован к 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая известна участием в карательных операциях против мирного населения Донбасса. Там они на протяжении семи месяцев проходили соответствующую подготовку.

Боевик рассказал, что проходил тренировку в составе штурмовой группы из шести человек и был прикрывающим стрелком.

«Нас тренировали захватывать здания — одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные. Зачистка и захват зданий. Зашли в здание, зачистили и вышли», — сказал он.

Пленный также сообщил, что инструкторами по стрельбе были два выходца из Литвы.

«Они контролировали все наши движения», — добавил он.

По словам плененного боевика батальона «Айдар», один из них имел звание сержанта, а второй был капралом.

«Кальмиус или Кельмиус. Но мы его Колей называли», — объяснил мужчина.

Сержант рассказывал, что принимал участие в боевых действиях в Афганистане и других горячих точках, а на Украине занимался инструктированием по захвату и зачистке города, заключил «айдаровец».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.