Раскрыт план США ударить «Томагавками» по Донецку

США и их союзники по НАТО планировали ещё до начала спецоперации России на Украине нанести удар по Донецку с моря с помощью дозвуковых крылатых ракет «Томагавк», заявил ИА SM-News военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, их интересовал вопрос, будет ли Россия реагировать на этот запуск. В итоге западные лидеры так ни о чём не договорились, поняв, что Москва вступит в противостояние в любом случае при запуске ракет по Донбассу.

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Накануне спецоперации руководство стран Запада обсуждало участие флота США в этом конфликте. Их интересовал вопрос, будет ли реагировать Россия на запуск «Томагавков» по Донецку, — сказал Леонков.

Как рассказал эксперт, в США предположили, что Россия среагирует, если ракета пролетит слишком близко к Крыму. По мнению Вашингтона и его союзников, снаряд должен филигранно пройти между Крымом и Приднестровьем, чтобы его не сбили. Однако на каком именно расстоянии должна пройти ракета, чтобы Москва не ответила, они так и не решили. Западные политики пришли к выводу, что Россия вступит в противостояние в любом случае при запуске ракет по Донбассу. А этот фактор означает неминуемое начало третьей мировой войны, в результате от идеи отказались, пояснил Леонков.