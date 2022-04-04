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29 минут назад

Эксперт рассказал об отказе США от планов ударить «Томагавками» по Донецку

News.ru

США и их союзники по НАТО планировали ещё до начала спецоперации России на Украине нанести удар по Донецку с моря с помощью дозвуковых крылатых ракет «Томагавк», заявил ИА SM-News военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, их интересовал вопрос, будет ли Россия реагировать на этот запуск. В итоге западные лидеры так ни о чём не договорились, поняв, что Москва вступит в противостояние в любом случае при запуске ракет по Донбассу.

Раскрыт план США ударить «Томагавками» по Донецку
Фото:  DOD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press DOD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Накануне спецоперации руководство стран Запада обсуждало участие флота США в этом конфликте. Их интересовал вопрос, будет ли реагировать Россия на запуск «Томагавков» по Донецку, — сказал Леонков.

Как рассказал эксперт, в США предположили, что Россия среагирует, если ракета пролетит слишком близко к Крыму. По мнению Вашингтона и его союзников, снаряд должен филигранно пройти между Крымом и Приднестровьем, чтобы его не сбили. Однако на каком именно расстоянии должна пройти ракета, чтобы Москва не ответила, они так и не решили. Западные политики пришли к выводу, что Россия вступит в противостояние в любом случае при запуске ракет по Донбассу. А этот фактор означает неминуемое начало третьей мировой войны, в результате от идеи отказались, пояснил Леонков.

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О возможных планах США ударить по российским войскам рядом с Украиной крылатыми ракетами «Томагавк» заявил в декабре 2021 года американский военный эксперт Крис Осборн. По его мнению, урон от американского оружия в случае атаки будет огромным. Такой сценарий, предполагающий использование морской авиации над территорией Украины, мог бы стать решающим фактором в войне, считает он.

Армия,Алексей Леонков,Крис Осборн,НАТО,
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