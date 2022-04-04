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1 час назад

Пленный боевик «Айдара»*  рассказал, как инструкторы из Литвы учили его убивать людей

ТК «Звезда»иещё 1

По словам мужчины, перед националистами стояла задача по наступлению на один из населенных пунктов в Донбассе.

Пленный боевик рассказал, как инструкторы из Литвы учили его убивать людей
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пленный боевик «Айдара»* рассказал, как инструкторы из Литвы тренировали бойцов нацбатальона зачищать и захватывать здания. По словам мужчины, изначально перед националистами стояла задача по наступлению на один из населенных пунктов в Донбассе.

«Два литовца: сержант и капрал. Пожилые. (По-русски - Прим. ред.) плохо, но разговаривали», - уточнил пленный.

По его словам, нацбатальон должен был выполнять задачи в «серой зоне» в Старомарьевке в районе аэропорта. Во вторник, 8 марта, был дан приказ боевикам, перед ними стояла задача «пойти в наступление и зачистить деревню», отметил мужчина.

Пленный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «последних людей оставить в живых» и «отдать Украину в нормальные руки».

Ранее добровольно сложивший оружие боец украинского нацбатальона «Айдар»* рассказал о том, какие провокационные действия проводили боевики. По его словам, националисты нападали на любого, кто не говорил на украинском языке, считая их сторонниками РФ. По словам мужчины, именно это и желание говорить по-русски и мотивировало военнослужащего перейти на сторону России.

* «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная в России.

Армия,Владимир Зеленский,
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