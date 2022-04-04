Установлены правила IT-отсрочки от армии

Кабмин постановлением от 28.03.2022 г. № 490 регламентировал правила получения отсрочки от армии сотрудниками аккредитованных ИТ-компаний.

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Документом определено, что право на отсрочку имеют россияне, трудящиеся в аккредитованных компаниях на следующих условиях:

- работа в рамках трудового договора полный день;

- трудоустройство не меньше 11 месяцев в году, предшествующему дате начала очередного призыва (к исключениям относятся случаи заключения трудового договора не позже года с даты окончания обучения);

- наличие высшего образования по специальности из утвержденного перечня;

Для отсрочки ИТ-работодатели должны сформировать и направить в электронном виде через ЕПГУ в Минцифразвития списки работников. Сделать это необходимо не позже чем за 50 дней до начала очередного призыва (в 2022 году – до 1 мая).

В списках фиксируются следующие сведения:

- ФИО;

- год и место их рождения,

- СНИЛС,

- наименование ВУЗа,

- дата его окончания,

- специальность,

- номер диплома

- место работы,

- ИНН аккредитованной компании,

- место жительства и военкомат, к которому приписан сотрудник.

При увольнении работника, которому предоставлена отсрочка, ИТ-фирма должна в течение двух недель оповестить об этом военкомат.