Установлены правила IT-отсрочки от армии

Кабмин постановлением от 28.03.2022 г. № 490 регламентировал правила получения отсрочки от армии сотрудниками аккредитованных ИТ-компаний.
Документом определено, что право на отсрочку имеют россияне, трудящиеся в аккредитованных компаниях на следующих условиях:
- работа в рамках трудового договора полный день;
- трудоустройство не меньше 11 месяцев в году, предшествующему дате начала очередного призыва (к исключениям относятся случаи заключения трудового договора не позже года с даты окончания обучения);
- наличие высшего образования по специальности из утвержденного перечня;
Для отсрочки ИТ-работодатели должны сформировать и направить в электронном виде через ЕПГУ в Минцифразвития списки работников. Сделать это необходимо не позже чем за 50 дней до начала очередного призыва (в 2022 году – до 1 мая).
В списках фиксируются следующие сведения:
- ФИО;
- год и место их рождения,
- СНИЛС,
- наименование ВУЗа,
- дата его окончания,
- специальность,
- номер диплома
- место работы,
- ИНН аккредитованной компании,
- место жительства и военкомат, к которому приписан сотрудник.
При увольнении работника, которому предоставлена отсрочка, ИТ-фирма должна в течение двух недель оповестить об этом военкомат.
В приложении к постановлению приведен перечень специальностей, получатели которых имеют право на отсрочку. В списке 75 позиций, в том числе бизнес-информатика, информатика, физика, математика, программная инженерия и т.д.