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47 минут назад

В Кремле отреагировали на желание Польши разместить ядерное оружие

News.ru

Настрой правительства Польши в последнее время вызывает обеспокоенность, он является антироссийским и воинственным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Польши разместить ядерное оружие США, пишет РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что такое стремление может привести к росту напряженности.

В целом, линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте, — сказал Песков

Ранее польский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, если Вашингтон об этом попросит. Он также предложил создать на территории Польши новый командный центр НАТО.

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Также, накануне Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех партийных членов «Единой России». Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции в Варшаве. На конец 2021 года в этой российской партии состояли более 2,3 млн человек.

Армия,Видео,Матеуш Моравецкий,Ярослав Качиньский,Дмитрий Песков,Единая Россия,ЕС,
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