Настрой правительства Польши в последнее время вызывает обеспокоенность, он является антироссийским и воинственным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Польши разместить ядерное оружие США, пишет РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что такое стремление может привести к росту напряженности.

В целом, линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте, — сказал Песков

Ранее польский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, если Вашингтон об этом попросит. Он также предложил создать на территории Польши новый командный центр НАТО.