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1 час назад

Минобороны Литвы сообщило о наращивании присутствия НАТО в странах Балтии в два раза

ТАССиещё 1

Североатлантический альянс в два раза нарастил свое военное присутствие в регионе стран Балтии. Об этом заявил журналистам в понедельник министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

НАТО в два раза нарастил свое военное присутствие в странах Балтии
Фото: AP Photo AP Photo

"Силы НАТО в нашем регионе [в связи с событиями на Украине] увеличены вдвое, а если брать Польшу - в десять раз", - утверждал он.

Пик присутствия в Литве союзников по НАТО ожидается, по его словам, в следующем месяце.

"Это присутствие постоянно наращивается. Пик будет в мае. Как долго эти подразделения пробудут в Литве, будет зависеть от ситуации в сфере безопасности в регионе", - сказал министр. На май в Литве запланированы крупные международные военные учения.

Как ранее сообщало оборонное ведомство, с конца апреля или начала мая в Литве будут находиться сразу два батальона военнослужащих США. Обычно они сменяются по ротации. В названные сроки в Литву прибудет новый батальон, а тот, который в настоящее время уже находится в республике, ротацию отложит.

В Литве на авиабазе Зокняй размещены истребители стран - членов НАТО, которые, сменяясь каждые три-четыре месяца, несут дежурство в небе трех стран Балтии. В республике также дислоцированы около 3,5 тыс. военнослужащих альянса, которые входят в состав сводного батальона НАТО передового базирования и ротационного батальона США.

Армия,В мире,Арвидас Анушаускас,НАТО,
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