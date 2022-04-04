Под Мурманском прошли тактические учения мотострелков

Мотострелки из состава армейского корпуса Северного флота отработали тактику боя в суровых арктических условиях. Об этом сообщает Минобороны России.
Батальонные тактические учения прошли на военное полигоне Алакуртти в Мурманской области.
В их ходе были отработаны нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности. Также был совершен марш в назначенные районы и проведено отражение нападения условного противника.
Кроме этого, подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады, задействованные в учениях, преодолевали условно зараженные участки местности.
Также в Минобороны России рассказали об украинских потерях в военной техники - среди прочего, с начала специальной военной операции уничтожено 1936 танков и других боевых бронированных машин Украины.