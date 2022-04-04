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1 час назад

Суровая Арктика: под Мурманском прошли батальонные тактические учения мотострелков

ТК «Звезда»

Мотострелки из состава армейского корпуса Северного флота отработали тактику боя в суровых арктических условиях. Об этом сообщает Минобороны России.

Под Мурманском прошли тактические учения мотострелков
Фото: минобороны рфминобороны рф

Батальонные тактические учения прошли на военное полигоне Алакуртти в Мурманской области.

В их ходе были отработаны нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности. Также был совершен марш в назначенные районы и проведено отражение нападения условного противника.

Кроме этого, подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады, задействованные в учениях, преодолевали условно зараженные участки местности.

Также в Минобороны России рассказали об украинских потерях в военной техники - среди прочего, с начала специальной военной операции уничтожено 1936 танков и других боевых бронированных машин Украины.

Армия,Минобороны России,
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