Под Мурманском прошли тактические учения мотострелков

Мотострелки из состава армейского корпуса Северного флота отработали тактику боя в суровых арктических условиях. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: минобороны рф минобороны рф

Батальонные тактические учения прошли на военное полигоне Алакуртти в Мурманской области.

В их ходе были отработаны нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности. Также был совершен марш в назначенные районы и проведено отражение нападения условного противника.

Кроме этого, подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады, задействованные в учениях, преодолевали условно зараженные участки местности.