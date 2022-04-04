НАТО ищет замену самолетам E-3A AWACS

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) заключило контракты с тремя участниками торгов на проведение исследований по снижению рисков и технико-экономических обоснований в рамках инициативы Североатлантического союза по будущему наблюдению и контролю (AFSC).
Подрядчики — консорциум Boeing ABILITI, команды Airbus и Northrop Grumman, ASPAARO и General Atomics. Они должны представить концепцию замены используемого в настоящее время парка E-3A AWACS (бортовая система предупреждения и управления) примерно к 2035 году, после 50 лет службы.
NSPA объявило конкурс на снижение рисков и технико-экономическое обоснование в июле 2021 года. Запрос был отправлен в 65 организаций. Только 7 из них подали предложения. Именно из них были отобраны 3 претендента. Каждый из них должен получить по 15,5 млн евро на проведение анализов.
Boeing проводит аналогичные мероприятия по заказу ВВС США. Известно, что он указывает модифицированный E-7 Wedgetail как преемника E-3 AWACS. То же самое, вероятно, будет и в случае с запросом NSPA. Пока неясно, какие решения могут предложить другие участники тендера.