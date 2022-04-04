Росгвардейцы ликвидировали диверсантов и склад с боеприпасами

Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионную группу и цех по производству боеприпасов в Киевской области. Об этом сообщается на сайте службы.

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Отмечается, что местные жители сообщили росгвардейцам, что в одном из пустующих домов могут прятаться «действующие в тылу российских войск украинские националисты».

По данным службы, засада была организована в соседнем здании, в подвал дома поместили управляемое взрывное устройство. Благодаря действиям сапера Росгвардии ефрейтора Мальцева были уничтожены все диверсанты.

Кроме того, росгвардейцы зафиксировали в Киевской области цех по производству боеприпасов. Саперы ликвидировали его вместе с находившимся внутри оборудованием, передает пресс-служба.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.