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1 час назад

Росгвардейцы спасли жителей Киевской области, попавших под обстрел националистов

ТАССиещё 4

Военнослужащие Росгвардии спасли в Киевской области пытавшихся эвакуироваться местных жителей, попавших под обстрел националистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы в Киевской области спасли местных жителей, попавших под обстрел
Фото: ТАССТАСС

"На днях в Киевской области автомобиль, в котором ехали местные жители, был обстрелян националистами и загорелся. Люди не могли выбраться из машины. На помощь им пришел офицер Росгвардии полковник полиции А. Христенко. Рискуя своей жизнью, под огнем боевиков он дал команду подразделению на огонь прикрытия, а сам вытащил пострадавших из горящего транспорта", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что затем офицер увел людей в безопасное место, оказал первую помощь и помог эвакуировать в лечебное учреждение.

Армия,Росгвардия,
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