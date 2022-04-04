Росгвардейцы в Киевской области спасли местных жителей, попавших под обстрел

"На днях в Киевской области автомобиль, в котором ехали местные жители, был обстрелян националистами и загорелся. Люди не могли выбраться из машины. На помощь им пришел офицер Росгвардии полковник полиции А. Христенко. Рискуя своей жизнью, под огнем боевиков он дал команду подразделению на огонь прикрытия, а сам вытащил пострадавших из горящего транспорта", - сказал собеседник агентства.