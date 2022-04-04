МО РФ: В Лисичанске уничтожен пункт управления ВСУ и склады с вооружением

ВКС РФ нанесли авиационный удар по 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и расположенные рядом военные склады.

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В результате удара уничтожен пункт управления бригады и хранилища с боеприпасами, вооружением и военной техникой. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, 3 апреля наносился удар по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева. В результате удара подтверждено уничтожение трех вертолетов ВСУ.