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14 минут назад

«Мы за вами наблюдаем»: Рогозин обратился к НАТО

Мария Иванова

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил НАТО с годовщиной создания, опубликовав спутниковый снимок штаб-квартиры альянса. Снимок появился в его Telegram-канале.

По словам Рогозина, он хотел бы, чтобы его «старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом». Он отметил, что спутниковый снимок был сделан с помощью космического аппарата «Роскосмоса».

«Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», - написал Рогозин.

Он отметил, что 4 апреля 1949 года представителями двенадцати стран (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция) был подписан Североатлантический договор.

«Так родилась НАТО - главная угроза всему миру, пережившему Вторую мировую войну», - подчеркнул глава «Роскосмоса».

С января 2008-го по декабрь 2011 года Рогозин был представителем РФ при НАТО в Брюсселе.

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Осенью 2021-го Рогозин заявил, что в отношениях России и альянса наступил «печальный финал», который «лежит на совести чиновников Североатлантического альянса». Тогда Россия решила приостановить работу своего представительства при НАТО, а также закрыть информбюро и военную миссию связи альянса в Москве.

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