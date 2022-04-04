«Мы за вами наблюдаем»: Рогозин обратился к НАТО

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил НАТО с годовщиной создания, опубликовав спутниковый снимок штаб-квартиры альянса. Снимок появился в его Telegram-канале.

По словам Рогозина, он хотел бы, чтобы его «старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом». Он отметил, что спутниковый снимок был сделан с помощью космического аппарата «Роскосмоса».

«Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», - написал Рогозин.

Он отметил, что 4 апреля 1949 года представителями двенадцати стран (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция) был подписан Североатлантический договор.

«Так родилась НАТО - главная угроза всему миру, пережившему Вторую мировую войну», - подчеркнул глава «Роскосмоса».

С января 2008-го по декабрь 2011 года Рогозин был представителем РФ при НАТО в Брюсселе.