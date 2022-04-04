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7 минут назад

Минобороны показало боевую работу российских Су-35 на Украине

Lenta.ru

Минобороны России показало на видео боевое применение истребителей Су-35 в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующую запись в понедельник, 4 апреля, военное ведомство представило журналистам.

На опубликованных кадрах экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ выполняют задачи по нанесению авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов.

Уточняется, что полеты проходят на различных высотах. Первыми на задание уходят многоцелевые истребители Су-30СМ. Они набирают скорость и пробивают низкую облачность.

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3 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в трех городах Украины: Константиновке, Славуте и Тернополе.

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