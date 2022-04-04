Раскрыты цели Германии и Великобритании в ситуации с Украиной

Цели, которые на самом деле преследуют Германия и Великобритания в ситуации с Украиной, назвал капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин телеканалу "360".

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Великобритания пытается занять ведущее положение на континенте, как главная держава НАТО, используя украинский кризис. Такое мнение высказал Дандыкин.

Об этом, по мнению эксперта, говорят следующие инциденты: заход эсминца Defender в российские территориальные воды и полеты разведывательной авиации около границ России. Также, указал Дандыкин, Лондон добивается своей цели поставками переносных зенитно-ракетных комплексов на Украину.

Германия же прежде всего хочет сохранить статус первой экономики Европы, считает Дандыкин. Этому мешает присутствие американских войск.

"Германия и сейчас пытается сопротивляться и вынуждена поднимать свои вооруженные силы, поднимать доли ВВП, а это сказывается на состоянии государства, особенно на фоне большого потока беженцев", — добавил капитан.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе предстоящей на этой неделе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем намерен призвать его усилить санкции в отношении России. Отмечается, что Шольц 8 апреля совершит свой первый визит в Лондон с момента вступления в должность канцлера. По информации издания, Джонсон призовет его усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.