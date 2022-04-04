Раскрыты цели Германии и Великобритании в ситуации с Украиной

Цели, которые на самом деле преследуют Германия и Великобритания в ситуации с Украиной, назвал капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин телеканалу "360".
Великобритания пытается занять ведущее положение на континенте, как главная держава НАТО, используя украинский кризис. Такое мнение высказал Дандыкин.
Об этом, по мнению эксперта, говорят следующие инциденты: заход эсминца Defender в российские территориальные воды и полеты разведывательной авиации около границ России. Также, указал Дандыкин, Лондон добивается своей цели поставками переносных зенитно-ракетных комплексов на Украину.
Германия же прежде всего хочет сохранить статус первой экономики Европы, считает Дандыкин. Этому мешает присутствие американских войск.
"Германия и сейчас пытается сопротивляться и вынуждена поднимать свои вооруженные силы, поднимать доли ВВП, а это сказывается на состоянии государства, особенно на фоне большого потока беженцев", — добавил капитан.
Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе предстоящей на этой неделе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем намерен призвать его усилить санкции в отношении России. Отмечается, что Шольц 8 апреля совершит свой первый визит в Лондон с момента вступления в должность канцлера. По информации издания, Джонсон призовет его усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.