Журналист из США раскрыл смысл провокации Киева в Буче

Украинские власти с помощью публикации пропагандистских видеоматериалов о событиях в населенном пункте Буча пытаются подтолкнуть США и Североатлантический альянс к участию в боевых действиях, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение американского журналиста и комментатора Майкла Трейса.

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Он сотрудничает с рядом изданий, включая The Daily Beast, The Independent, New York Post, The Nation, а также телеканалом Fox News. По его словам, американские СМИ не подвергают надлежащей проверке поступающие от Киева сведения.

«СМИ США на протяжении недель с радостью берут фото, видео, утверждения украинского правительства и представляют их в качестве подтвержденного факта. Они забыли обо всех стандартах журналистики, чтобы содействовать пропагандистским усилиям правительства другой страны, открыто добивающегося военных действий со стороны США», — считает Трейси.

«Эта последняя попытка склонить США/НАТО к военному вмешательству не отличается тонкостью», — отметил журналист.

Так он прокомментировал публикацию Украиной видеоматериалов, которые якобы свидетельствуют о преступлениях военнослужащих России в городе Буча Киевской области.

«Похоже, что мы входим в новую фазу лоббирования военного вмешательства со стороны США. Как обычно, это подогревается эмоциональными всплесками в ответ на целенаправленно разработанную правительством Украины военную пропаганду, которую журналисты и "эксперты" повторяют как подтвержденный факт», — подчеркнул Трейси.