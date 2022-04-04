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9 минут назад

Журналист из США раскрыл смысл провокации Киева в Буче

Елена Прошина

Украинские власти с помощью публикации пропагандистских видеоматериалов о событиях в населенном пункте Буча пытаются подтолкнуть США и Североатлантический альянс к участию в боевых действиях, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение американского журналиста и комментатора Майкла Трейса.

Журналист из США раскрыл смысл провокации Киева в Буче
Фото: ReutersReuters

Он сотрудничает с рядом изданий, включая The Daily Beast, The Independent, New York Post, The Nation, а также телеканалом Fox News. По его словам, американские СМИ не подвергают надлежащей проверке поступающие от Киева сведения.

«СМИ США на протяжении недель с радостью берут фото, видео, утверждения украинского правительства и представляют их в качестве подтвержденного факта. Они забыли обо всех стандартах журналистики, чтобы содействовать пропагандистским усилиям правительства другой страны, открыто добивающегося военных действий со стороны США», — считает Трейси.

«Эта последняя попытка склонить США/НАТО к военному вмешательству не отличается тонкостью», — отметил журналист.

Так он прокомментировал публикацию Украиной видеоматериалов, которые якобы свидетельствуют о преступлениях военнослужащих России в городе Буча Киевской области.

«Похоже, что мы входим в новую фазу лоббирования военного вмешательства со стороны США. Как обычно, это подогревается эмоциональными всплесками в ответ на целенаправленно разработанную правительством Украины военную пропаганду, которую журналисты и "эксперты" повторяют как подтвержденный факт», — подчеркнул Трейси.

Напомним, в Минобороны России опровергли обвинения руководства Украины в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча под Киевом. Уточняется, что российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта.

Армия,Минобороны России,НАТО,Правительство Украины,
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