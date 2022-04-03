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1 час назад

Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупных топливных хранилищ в трех областях Украины

Газета.Ru

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские Вооруженные Силы высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и областном центре Тернополе.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупных топливохранилищ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям Минобороны, с данных объектов ВСУ осуществляли поставки топлива для группировок войск на Николаевском и Донецком направлениях.

Кроме того, уточнил Конашенков, ВС РФ уничтожили стоянку авиационной техники и топливное хранилище на аэродроме Баловное в пригороде Николаева и вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины ударом по аэродрому Васильков в Киевской области.

В течение дня авиация ВКС России поразила 42 военных объекта Украины, среди них пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ». С начала операции российские ВС уничтожили 386 беспилотников, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танков и бронированных машин и др.

Подразделения войск Донецкой Народной Республики ведут бои в районе населенных пунктов Новобахмутовка и Троицкий, в районе

Новоселовки украинские подразделения понесли крупные потери, рассказал представитель Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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