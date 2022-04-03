Минобороны сообщило об ударе по аэродрому под Киевом

Вооруженные силы РФ нанесли удар по военному аэродрому Васильков в Киевской области, сообщил 3 апреля журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Заявляется, что в результате удара выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины. Подчеркивается, что были применены высокоточные ракеты воздушного базирования.

Кроме того, в Минобороны сообщили об уничтожении стоянки авиационной техники и топливного хранилища на аэродроме Баловное в пригороде Николаева.

Также ВС РФ в течение суток уничтожили еще три крупных топливных хранилища — в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и в Тернополе. Минобороны заявляет, что оттуда топливо поставлялось украинским войскам на Николаевском и Донецком направлениях.

Ранее 3 апреля Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча, якобы совершенных российскими военными. Там назвали эти сообщения провокацией.