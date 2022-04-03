Германия отказалась поставить Украине сотню БМП Marder

Влиятельная немецкая газета Welt со ссылкой на источники и письмо от украинского министерства обороны сообщила, что Германия отклонила запрос Киева о поставках 100 единиц БМП типа Marder. Об этом пишет РИА «Новости».

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Журналисты издания рассказали, что в среду, 30 марта, министр обороны Украины Алексей Резников отправил запрос в Минобороны ФРГ. Он попросил передать Киеву 100 бронемашин Marder, а также другие вооружения и технику.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт провела с ним телефонные переговоры, в ходе которых отклонила эту просьбу.

«Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО», - ответили в ведомстве на запрос журналистов Welt.