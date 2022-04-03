В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
20 минут назад

Германия отказалась поставить Украине сотню БМП Marder

Елена Прошина

Влиятельная немецкая газета Welt со ссылкой на источники и письмо от украинского министерства обороны сообщила, что Германия отклонила запрос Киева о поставках 100 единиц БМП типа Marder. Об этом пишет РИА «Новости».

Германия отказалась поставить Украине сотню БМП Marder
Фото: ReutersReuters

Журналисты издания рассказали, что в среду, 30 марта, министр обороны Украины Алексей Резников отправил запрос в Минобороны ФРГ. Он попросил передать Киеву 100 бронемашин Marder, а также другие вооружения и технику.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт провела с ним телефонные переговоры, в ходе которых отклонила эту просьбу.

«Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО», - ответили в ведомстве на запрос журналистов Welt.

В министерстве подчеркнули, что этот вопрос вообще не в их компетенции. Решение о передаче военной техники может принять только федеральное правительство в целом.

Армия,Кристина Ламбрехт,Алексей Резников,НАТО,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители