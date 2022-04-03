"Здесь нет страха": Пентагон объяснил отмену ракетного испытания

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу Fox заявил, что решение об отмене испытаний межконтинентальной баллистической ракеты было принято с целью не допустить дальнейшей эскалации. Страха перед Россией у американских военных якобы нет. Об этом пишет РИА «Новости».
«Президент Байден был исключительно прямым с президентом Путиным. Здесь нет страха», - подчеркнул Кирби.
Он отметил также, что США укрепляют восточный фланг Североатлантического альянса, помогают Украине.
«Мы добавили дополнительные самолеты и силы только в последние семь дней», - уточнил представитель Пентагона.
Кирби рассказал также, что в этом году запланированы еще испытания ракет, и они, скорее всего, не будут отменены.
Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн сообщил ранее, что к концу мая 2022 года НАТО намеревается создать боевые группы по всех государствах «от Балтийского до Черного моря» с целью укрепить восточный фланг альянса.