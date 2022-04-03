"Здесь нет страха": Пентагон объяснил отмену ракетного испытания

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу Fox заявил, что решение об отмене испытаний межконтинентальной баллистической ракеты было принято с целью не допустить дальнейшей эскалации. Страха перед Россией у американских военных якобы нет. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Президент Байден был исключительно прямым с президентом Путиным. Здесь нет страха», - подчеркнул Кирби.

Он отметил также, что США укрепляют восточный фланг Североатлантического альянса, помогают Украине.

«Мы добавили дополнительные самолеты и силы только в последние семь дней», - уточнил представитель Пентагона.

Кирби рассказал также, что в этом году запланированы еще испытания ракет, и они, скорее всего, не будут отменены.