Польша заявила о готовности разместить американское ядерное оружие

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.
«В принципе, имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг», — сказал он.
По его словам, инициатива в этом случае должна исходить от Вашингтона.
Кроме того, Качиньский предложил усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.
Ранее генеральный инспектор Бундесвера рассказал, что в мае 2022 года НАТО планирует создать боевые группы по всех государствах от «от Балтийского до Черного моря» с целью укрепить восточный фланг.