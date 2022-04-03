Польша заявила о готовности разместить американское ядерное оружие

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В принципе, имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг», — сказал он.

По его словам, инициатива в этом случае должна исходить от Вашингтона.

Кроме того, Качиньский предложил усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.