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20 минут назад

Польша заявила о готовности разместить американское ядерное оружие

Майк Габриелян

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

Польша заявила о готовности разместить американское ядерное оружие
Фото: ReutersReuters

«В принципе, имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг», — сказал он.

По его словам, инициатива в этом случае должна исходить от Вашингтона.

Кроме того, Качиньский предложил усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.

Финляндия приготовилась к решительным действиям из-за «опасного» соседа

Ранее генеральный инспектор Бундесвера рассказал, что в мае 2022 года НАТО планирует создать боевые группы по всех государствах от «от Балтийского до Черного моря» с целью укрепить восточный фланг.

Армия,Ярослав Качиньский,
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