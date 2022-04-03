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13 минут назад

МО РФ сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода в районе Одессы

ТАСС

ВС РФ высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении", - заявил Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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