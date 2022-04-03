Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы

ВС РФ высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении", - заявил Конашенков.