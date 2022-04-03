Российские вертолеты уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Российские ударные вертолеты Ка-52 управляемыми и неуправляемыми ракетами уничтожили замаскированные позиции вооруженных сил Украины . Об этом 3 апреля сообщили журналистам в Минобороны России .

"Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в результате были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники ВСУ.