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19 минут назад

В Минобороны РФ заявили об уничтожении замаскированных позиций ВСУ вертолетами Ка-52

ТАССиещё 1

Российские ударные вертолеты Ка-52 управляемыми и неуправляемыми ракетами уничтожили замаскированные позиции вооруженных сил Украины. Об этом 3 апреля сообщили журналистам в Минобороны России.

Российские вертолеты уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в результате были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники ВСУ.

"Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля", - сказали в Минобороны.

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