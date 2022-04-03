Американский военачальник обсудил с украинским генералом помощь Киеву

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли провел в субботу телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, в ходе которого обсудил с ним в том числе вопрос оказания Киеву поддержки Вашингтоном и его союзниками. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

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По его словам, Милли и Залужный обсудили ситуацию на Украине в свете продолжающейся российской военной спецоперации. "Председатель [КНШ] дал высокую оценку тому, как генерал Залужный и украинские вооруженные силы стойко сопротивляются", и указал на единство США и союзников в решимости поддержать Киев, сообщил Батлер. "Украина является ключевым партнером НАТО и твердо привержена национальному суверенитету и демократическим принципам", - утверждал он.