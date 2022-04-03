Гуманитарные колонны не смогли вовремя добраться до Мариуполя

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По его словам, на маршруте движения сотрудники МККК делали непреднамеренные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали, а после этого возвращались.

Как пояснил Мизинцев, из-за этого транспорт не смог прибыть в Мариуполь, к вечеру 1 апреля машины доехали лишь до промежуточного пункта. На следующий день колонна из 15 автобусов не доехала даже до этой цели.

Генерал обратил внимание МККК на недопустимость деструктивных действий при организации эвакуации беженцев. Он добавил, что бойцы нацбатальонов также срывали работу гуманитарной миссии.