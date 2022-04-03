Попросила Турция: РФ выполняет просьбу Эрдогана по Мариуполю

Россия не оставляет без внимания любые позитивные гуманитарные инициативы, поступающие от иностранных государств и от международных организаций. Об этом говорится в срочном заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

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В частности, по просьбе президента Турции Тайипа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину Вооруженные Силы РФ с 00:00 по московскому времени открыли гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для иностранных граждан, гарантируя "режим тишины" на маршруте движения. Более того, Россия готова обеспечить заход эвакуационных судов в порт Бердянск. При этом иностранцам дают выбор: они могут выехать и морским транспортом, и наземным - в российский Крым или на Украину.

"Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению "режима тишины" в период проведения эвакуации, а также исключения угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода", - говорится в сообщении штаба.