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32 минуты назад

Россия по просьбе Эрдогана обеспечит эвакуацию иностранцев из Мариуполя

Российская Газетаиещё 5

Россия не оставляет без внимания любые позитивные гуманитарные инициативы, поступающие от иностранных государств и от международных организаций. Об этом говорится в срочном заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Попросила Турция: РФ выполняет просьбу Эрдогана по Мариуполю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, по просьбе президента Турции Тайипа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину Вооруженные Силы РФ с 00:00 по московскому времени открыли гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для иностранных граждан, гарантируя "режим тишины" на маршруте движения. Более того, Россия готова обеспечить заход эвакуационных судов в порт Бердянск. При этом иностранцам дают выбор: они могут выехать и морским транспортом, и наземным - в российский Крым или на Украину.

"Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению "режима тишины" в период проведения эвакуации, а также исключения угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода", - говорится в сообщении штаба.

В связи с этим Россия обратилась к заинтересованным международным организациям, включая Комитету Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, содействовать процессу. От украинских властей до 03:00 по московскому времени ожидается письменное уведомление о готовности к проведению эвакуации.

Армия,Владимир Путин,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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