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29 минут назад

МО РФ: подразделения ЛНР блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское

ТАСС

Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) развивают наступление и блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское.

Минобороны заявило о блокировке Боровского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения Луганской Народной Республики, развивая наступление на позиции украинской 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское", - отметил Конашенков.

Страна ЕС захотела стать гарантом нейтрального статуса Украины

По его словам, уничтожены до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.

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