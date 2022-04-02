Минобороны заявило о блокировке Боровского

Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) развивают наступление и блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское.

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Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения Луганской Народной Республики, развивая наступление на позиции украинской 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское", - отметил Конашенков.