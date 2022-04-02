Минобороны заявило о блокировке Боровского

Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) развивают наступление и блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское.
Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения Луганской Народной Республики, развивая наступление на позиции украинской 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское", - отметил Конашенков.
По его словам, уничтожены до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.