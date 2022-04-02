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2 часа назад

Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» штаба обороны в Харькове

Lenta.ruиещё 6

Российские войска высокоточным ударом комплексом «Искандер» уничтожили штаб украинской обороны в Харькове. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

МО сообщило об уничтожении «Искандером» штаба обороны в Харькове
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что удар был нанесен в четверг, 31 марта. Минобороны РФ заявляет, что в результате него в штабе уничтожено более 100 националистов и наемников из западных стран.

Военное ведомство заявило, что из строя выведен военный аэродром Миргород в Полтавской области. Ударом по нему уничтожены несколько боевых вертолетов и самолет, замаскированных на его стоянках, а также хранилища с топливом.

Кроме того, днем 2 апреля высокоточными ракетами в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направлявшиеся для усиления украинских войск на Донбассе.

Всего за день авиация ВКС России поразила 28 военных объектов Украины, среди которых — два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ, добавили в Минобороны.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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