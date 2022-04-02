«По просьбе Зеленского». США собирают для Киева советские танки

NYT: США впервые будут участвовать в передаче Украине советских танков

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Белый дом откликнулся на просьбу украинского президента Владимира Зеленского и поможет передать украинской армии советские танки, рассказал источник газеты The New York Times (NYT). Это первый подобный случай за время российской спецоперации на Украине. Ранее Зеленский жаловался, что Запад не хочет поделиться с Украиной даже 1% танков и самолетов, которые «пылятся» в НАТО.

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США начнут поставлять на Украину «сделанные в СССР» танки уже в ближайшее время, утверждает источник NYT. Это первый случай за время текущего конфликта, когда Соединенные Штаты выступят посредниками для ВСУ.

Собеседник газеты уточнил, что администрация американского президента будет работать над решением вопроса вместе со своими союзниками. Он не раскрыл, какие страны готовы отдать свои советские танки, и сколько машин планируется передать Украине.

По словам источника, решение принято в ответ на «запрос Зеленского». Президент Украины 27 марта раскритиковал Евросоюз за нерешительность в вопросе поставок оружия Украине и отметил, что Киев просит НАТО отдать хотя бы своих 1% танков и самолетов.

«Это то, что есть у наших партнеров, и что у них просто покрывается пылью. <...> Всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше», — заявил Зеленский.

В начале апреля он жаловался, что у Украины все еще нет тяжелого вооружения, и интересовался, как при таком раскладе ВСУ «сражаться против одной из сильнейших армий в мире».

«Дайте нам ракеты, дайте самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте старые советские самолеты. Но если этот процесс продолжит затягиваться, люди начнут задавать вопросы: а это вообще правда? Может, за этим кроется какая-то игра? Я не хочу верить, что наши партнеры играют с нами в игры», — подчеркнул Зеленский.

В конце марта политик также говорил, что пока идут боевые действия, западные страны продолжают играть друг с другом в пинг-понг, пытаясь решить, «кто и как должен передать Украине самолеты и другие инструменты защиты». «Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки», — отмечал президент.

Проблема в том, что украинские военные не могут использовать передовые боевые машины из-за границы. Большая часть того, что стояло на вооружении украинской армии, досталось ей еще с советских времен. А срочно переучивать солдат на новую технику у ВСУ теперь нет времени.

«Чем сложнее системы вооружения, тем больше подготовки требуется для их использования, поэтому основные усилия необходимо направить на то, чтобы помочь украинцам восстановить или найти российское или советское вооружение, уже находящееся в их арсенале. Если просто предоставить им британские танки, это не даст никакого результата»,— пояснял глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Поэтому Киев просит другие постсоветские европейские страны, у которых тоже остались старые машины, поделиться своим арсеналом. Загвоздка в том, что некоторые члены НАТО до сих пор используют эту технику как значительный потенциал для защиты собственной страны и не готовы безвозмездно отдавать ее Украине.

Так, 1 марта пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Украины сообщила, что Болгария, Польша и Словакия (все входят в НАТО) передадут 70 истребителей и штурмовиков советского производства.

«При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», — утверждали ВМС.

Однако быстро оказалось, что это фейк. Премьер-министр Болгарии Кирилл Петров в тот же день заявил, что его стране не хватает этих самолетов даже для охраны собственного неба. «Так что отдавать их кому-то — это полный абсурд», — подчеркнул он. Минобороны Словакии также указало, что не может передать другой стране «такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены».

Польша уточнила, что не направляет никаких самолетов на Украину, поскольку это можно было бы расценить как участие страны в военном конфликте.

Позже Варшава предложила выход. Польский МИД заявил, что Польша отдаст все свои истребители МиГ-29 Соединенным Штатам в обмен на бывшие в употреблении американские самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями. А США уже передадут эти самолеты Украине, использовав для этого базу НАТО в Германии. Однако Пентагон не оценил такой план и ответил, что предложение Польши «не является здравым» и вызвало «серьезную озабоченность у всего НАТО».

Согласно данным международного обзора The Military Balance, сухопутные войска Украины имели на вооружении к началу 2022 года 858 танков разных типов, еще 1132 машины стояли в резерве, а также располагали 35 ударными вертолетами Ми-24 и 23 многоцелевыми вертолетами Ми-8. При этом, среди прочих у Украины была одна из самых устаревших танковых группировок континента, чью основу составляли танки производства 1970-х годов.

Воздушные силы Украины по информации из открытых источников имели около 124 боевых и учебно-боевых самолетов.

Министерство обороны России 2 апреля сообщило, что ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1882 танка и других боевых бронированных машин. Также были уничтожены 124 самолета и 84 вертолета.