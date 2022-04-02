Минобороны сообщило об ударах по двум украинским аэродромам

Вооруженные силы РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродромы в Полтаве и Днепре. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

"Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепре", - отметил он.

Также, по словам Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Кроме того, уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата.