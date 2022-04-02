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1 час назад

В МО РФ заявили, что ВС высокоточным оружием вывели из строя аэродромы в Полтаве и Днепре

ТАССиещё 1

Вооруженные силы РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродромы в Полтаве и Днепре. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило об ударах по двум украинским аэродромам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепре", - отметил он.

Также, по словам Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Кроме того, уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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