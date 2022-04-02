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16 минут назад

В Германии пообещали не задействовать силы на Украине

Lenta.ruиещё 1

Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Эберхард Цорн пообещал не задействовать силы на Украине. Его слова в субботу, 2 апреля, приводит РИА Новости.

Германия определилась с отправкой ВС на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Цорна, Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на территории Украины.

1 апреля сообщалось, что правительство ФРГ одобрило предоставление Украине бронетранспортеров (БТР). Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт одобрила поставку Киеву 58 единиц техники типа PbV-501.

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Ранее газета Die Welt сообщила, что между Германией и Украиной отсутствует согласие относительно того, какое оружие необходимо поставлять на нынешнем этапе. Как отмечает газета, Украина требует от ФРГ, в первую очередь, разведывательные и боевые дроны, так называемые радары артиллерийской разведки.

Армия,В мире,Кристина Ламбрехт,
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