Германия определилась с отправкой ВС на Украину

Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Эберхард Цорн пообещал не задействовать силы на Украине. Его слова в субботу, 2 апреля, приводит РИА Новости.

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По словам Цорна, Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на территории Украины.

1 апреля сообщалось, что правительство ФРГ одобрило предоставление Украине бронетранспортеров (БТР). Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт одобрила поставку Киеву 58 единиц техники типа PbV-501.