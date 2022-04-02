В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
40 минут назад

В Пентагоне сменили главу центрального командования

Газета.Ruиещё 2

Новым главой центрального командования Пентагона (CENTCOM) назначен Майкл Курилла, он сменил Кеннета Маккензи — генерала морской пехоты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА «Новости».

В Пентагоне сменили главу центрального командования
Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look PressRod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что возглавлять CENTCOM — это тяжелая миссия, к которой Курилла готов.

CENTCOM является одним из 11 подразделений Пентагона и отвечает за регион Ближнего Востока.

Пентагон высказался об условиях урегулирования украинского конфликта

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США вывели свои корабли из Черного моря из-за ситуации на Украине.

Также 1 апреля Пентагон пообещал полностью уничтожить химическое оружие к сентябрю 2023 года. По словам помощника министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Деборы Розенблум, США уже уничтожили 98% химических агентов из арсенала химического оружия.

Последние новости
Армия,В мире,Ллойд Остин,Кеннет Маккензи,Джон Кирби,Пентагон,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители