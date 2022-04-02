В Пентагоне сменили главу центрального командования

Новым главой центрального командования Пентагона (CENTCOM) назначен Майкл Курилла, он сменил Кеннета Маккензи — генерала морской пехоты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА «Новости».

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что возглавлять CENTCOM — это тяжелая миссия, к которой Курилла готов.

CENTCOM является одним из 11 подразделений Пентагона и отвечает за регион Ближнего Востока.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США вывели свои корабли из Черного моря из-за ситуации на Украине.

Также 1 апреля Пентагон пообещал полностью уничтожить химическое оружие к сентябрю 2023 года. По словам помощника министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Деборы Розенблум, США уже уничтожили 98% химических агентов из арсенала химического оружия.