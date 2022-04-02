США передадут Украине советские танки

Американские власти впервые за военную операцию России на Украине станут посредниками в передаче танков Киеву, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

По их словам, поставки техники советского производства состоятся в ближайшее время. Собеседник издания отказался говорить, сколько боевых машин направят Украине и какие государства передадут их.

Соответствующее решение Вашингтон принял после запроса президента Украины Владимира Зеленского. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что украинский лидер не обращался напрямую к США по вопросу поставок танков, но Вашингтону известно, что Киев обращался к другим государствам.

Прибытие танков может стать еще одним признаком новой фазы военной операции, которая длится пять недель и в которой доминируют российские войска. Ранее на этой неделе официальные лица РФ указали, что они переориентируют свои усилия на восток Украины.