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39 минут назад

США передадут Украине советские танки

Елена Прошина

Американские власти впервые за военную операцию России на Украине станут посредниками в передаче танков Киеву, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

США передадут Украине советские танки
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

По их словам, поставки техники советского производства состоятся в ближайшее время. Собеседник издания отказался говорить, сколько боевых машин направят Украине и какие государства передадут их.

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Соответствующее решение Вашингтон принял после запроса президента Украины Владимира Зеленского. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что украинский лидер не обращался напрямую к США по вопросу поставок танков, но Вашингтону известно, что Киев обращался к другим государствам.

Прибытие танков может стать еще одним признаком новой фазы военной операции, которая длится пять недель и в которой доминируют российские войска. Ранее на этой неделе официальные лица РФ указали, что они переориентируют свои усилия на восток Украины.

Зеленский призвал союзников по НАТО предоставить танки и самолеты в дополнение к противотанковому и зенитному оружию. Президент Украины попросил конкретно о танках в своем выступлении через день после встречи президента США Джо Байдена с высокопоставленными украинскими чиновниками в Польше.

Армия,Джейк Салливан,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
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