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47 минут назад

СМИ: США поспособствуют передаче советских танков Украине

Вечерняя Москва

Соединенные Штаты и их союзники будут способствовать передаче Украине танков советского производства. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщило американское издание New York Times.

СМИ: США поспособствуют передаче советских танков Украине
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

В материале говорится, что США будут выступать посредником по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Сам процесс передачи должен начаться в ближайшее время, однако количество военной техники и страны, откуда она будет поступать, пока неизвестны.

Танки, по словам автора статьи, танки позволят Киеву наносить «артиллерийские удары на дальние расстояния против российских целей в Донбассе». В случае успешной завершении передачи военной техники это будет первая подобная сделка для Штатов, в которой они принимали участие, утверждают в New York Times.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Армия,Виктор Литовкин,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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