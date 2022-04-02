Китай создаст поезд «судного дня»

Как стало известно, в Китае готовятся к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса. Так называемого поезда судного дня.
Учёные из Юго-западного университета Цзяотун создали модели влияния запуска ядерных ракет на железнодорожное полотно. В результате пришли к выводу, что для запуска лучше всего подходит высокоскоростная железная дорога, на которой поезда могут разгоняться до 350 км/ч.
В отчёте исследования говорится, что железнодорожные пусковые установки смогут выдерживать первую волну ядерных ударов. При этом поезд «судного дня» будет постоянно перемещаться по стране, снижая вероятность обнаружения и уничтожения ракет и пусковых установок.