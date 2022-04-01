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1 час назад

Джен Псаки подтвердила, что США передают ВСУ комплекты химзащиты

ТАССиещё 1

Соединенные Штаты передают Вооруженным силам Украины в том числе комплекты химической защиты. Это подтвердила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

США передают ВСУ комплекты химзащиты
Фото: ReutersReuters

По ее версии, Вашингтон осуществляет эти поставки с учетом якобы имеющихся угроз со стороны России.

"Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины", - утверждала Псаки. "Мы это передаем наряду с рядом других материалов и техники", - добавила пресс-секретарь.

Как отметил 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США пытаются переключить внимание со своих биолабораторий на Украине, рассуждая о будто бы имеющейся угрозе применения Москвой химоружия. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном.

Армия,Игорь Конашенков,Дмитрий Песков,Минобороны России,Администрация США,Правительство Украины,Пентагон,
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