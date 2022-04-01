США передают ВСУ комплекты химзащиты

"Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины", - утверждала Псаки. "Мы это передаем наряду с рядом других материалов и техники", - добавила пресс-секретарь.