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1 апреля

Великобритания поставит Украине дроны-камикадзе

Lenta.ru

Великобритания планирует поставить Украине дроны-камикадзе. Об этом сообщает Daily Mail.

Великобритания поставит Украине дроны-камикадзе
Фото: Cpl. Alexis Moradian / U.S. Marine Corps / APCpl. Alexis Moradian / U.S. Marine Corps / AP

Лондон отправит одноразовое вооружение, похожее на американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Switchblade. Барражирующие боеприпасы способны находиться в воздухе в режиме ожидания и сразу же атаковать цель по решению оператора. Помимо этого, Киеву планируют поставить зенитные и противокорабельные комплексы, которые могут быть нацелены на суда в Черном море.

29 марта премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с предложением поставить еще «более смертоносные» типы вооружений на Украину, в частности, самоходные артиллерийские установки AS-90. Несмотря на то что AS-90 были произведены около 30 лет назад, возможность их отправки Киеву говорит о готовности Лондона «перейти к новой фазе» поддержки.

Всего с начала специальной военной операции России на Украине Лондон поставил Киеву гуманитарной помощи на 400 миллионов фунтов стерлингов. Из Британии было направлено 13 рейсов с медицинскими и другими предметами первой необходимости для Украины. С 24 февраля Великобритания поставила Украине пять миллионов таких предметов.

Армия,Борис Джонсон,
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