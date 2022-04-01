Великобритания поставит Украине дроны-камикадзе

Великобритания планирует поставить Украине дроны-камикадзе. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Cpl. Alexis Moradian / U.S. Marine Corps / AP Cpl. Alexis Moradian / U.S. Marine Corps / AP

Лондон отправит одноразовое вооружение, похожее на американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Switchblade. Барражирующие боеприпасы способны находиться в воздухе в режиме ожидания и сразу же атаковать цель по решению оператора. Помимо этого, Киеву планируют поставить зенитные и противокорабельные комплексы, которые могут быть нацелены на суда в Черном море.

29 марта премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с предложением поставить еще «более смертоносные» типы вооружений на Украину, в частности, самоходные артиллерийские установки AS-90. Несмотря на то что AS-90 были произведены около 30 лет назад, возможность их отправки Киеву говорит о готовности Лондона «перейти к новой фазе» поддержки.