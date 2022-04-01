Сторожевой корабль "Неустрашимый" провел артиллерийские стрельбы в море

"В рамках ходовых испытаний после проведенного ремонта на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" экипаж сторожевого корабля "Неустрашимый" провел артиллерийские стрельбы в морских полигонах Балтийского флота", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в боевых стрельбах по воздушным целям был задействован зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Кортик", способный надежно обеспечивать противовоздушную оборону корабля при нападении различных воздушных средств условного противника с различных высот и направлений.

"Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям из зенитных автоматов артиллерийского комплекса. Воздушные мишени были поражены боевыми расчетами ЗРАК "Кортик" сторожевика "Неустрашимый". Во время выполнения боевых стрельб экипаж отработал полный комплекс задач противовоздушной обороны надводного корабля в море от обнаружения до уничтожения воздушных целей", - отметили в пресс-службе.

Днем ранее в рамках испытаний вооружения экипажем сторожевого корабля был выполнен комплекс торпедных стрельб по условным подводным и надводным целям.

После завершения испытаний "Неустрашимый" вернется в боевой в состав Балтийского флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей. Специалисты завода "Янтарь" выполнили работы по обновлению механической части корабля, были отремонтированы форсажные двигатели, а также модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы.