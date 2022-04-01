Перспективный вертолет Defiant совершил длительный перелет

Экспериментальный вертолет Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant впервые совершил длительный перелет. Его разрабатывают в рамках программы армии США Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA). Об этом сообщает Breaking Defense.

Фото: Dana Clarke / U.S. Army / Wikimedia Dana Clarke / U.S. Army / Wikimedia

Прототип вертолета вылетел из испытательного центра Sikorsky в штате Флорида. За семь часов Defiant преодолел дистанцию около 1300 километров. В сообщении отмечается, что расход топлива оказался меньше, чем ожидалось. Defiant совершил две дозаправки.

Программу FLRAA инициировали в 2019 году. Военные планируют найти замену многоцелевым вертолетам Sikorsky UH-60 Black Hawk, которые эксплуатируют с 1979 года.

В программе FLRAA также принимает участие компания Bell Textron с конвертопланом V-280 Valor. Армия США выберет новый вертолет летом, а эксплуатацию машины начнут после 2030 года.

Ранее в публикации Defense News сообщили о начале испытаний двигателя T901 в США. Силовой агрегат предназначен для перспективного ударного вертолета, который разрабатывают в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

В феврале вертолет UH-60 Black Hawk совершил первый полет в полностью беспилотном режиме. Вертолет получил систему Sikorsky MATRIX, которая предназначена для управления летательным аппаратом в условиях ограниченной видимости.