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17 минут назад

В России начали учения с комплексами «Ярс»

Lenta.ru

В России начались учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В маневрах на территории Свердловской области задействовали Тагильское ракетное соединение, оснащенное подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Министерства обороны России.

Учения проводят в рамках контрольной комплексной проверки Оренбургского ракетного соединения. В ходе маневров комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.

Также военные отработают интенсивные маневренные действия комплексов «Ярс», их маскировку и противодействие средствам воздушной разведки.

В ДИМК отметили, что по итогам учений военные оценят возможность совершения маневренных действий перспективных образцов вооружения, которые поступают в соединения.

Ранее в публикации 19FortyFive перечислили российское оружие, которое пригодно для войны России против США. В публикации отметили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», которую можно привести в боевую готовность за семь минут.

В феврале стало известно, что машины комплекса «Ярс» перебазируют в Подмосковье. ПГРК примут участие в подготовке к параду Победы.

Армия,Видео,Минобороны России,РВСН,
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