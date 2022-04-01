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1 час назад

Мотоциклетную САУ с минометом пытались создать на Украине

Российская Газета

Колесные самоходные артиллерийские установки уже долгое время находятся на вооружении многих армий мира. По сравнению с боевыми машинами, выполненными на гусеничных шасси, они обладают лучшей мобильностью, у них более высокий ресурс и, соответственно, низкая стоимость.

Мотоциклетную САУ с минометом пытались создать на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В то же время они обладают худшей проходимостью и защищенностью, так как на большинстве образцов применяемые орудия различных калибров устанавливаются практически открыто.

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Лет семь назад, еще до начала разработки скандально известной 155-мм самоходки 2С22 "Богдана", украинские конструкторы уже предпринимали попытку создать колесную САУ. Правда, в их исполнении все было доведено до абсурда, поскольку в качества платформы был выбран не многоосный автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль или джип, а мотоцикл "Днепр-16М", созданный "Киевским мотоциклетным заводом".

В качестве оружия использовали модификацию 82-мм миномета КБА48М, являющегося пиратской копией российского 2Б14 "Поднос". Единственное существенное отличие от оригинала заключалось в применении в некоторых элементах конструкции титановых сплавов, благодаря чему произошло некоторое уменьшение веса.

Сообщалось, что масса снаряженного мотоцикла составляет 380 кг, а полная 640 кг. Мощность двигателя - 32 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 95 км/ч. Емкость топливного бака - 19 литров. Особенностью является наличие привода на колесо коляски, на которую в транспортном положении и устанавливается миномет. Здесь же располагается ящик с боекомплектом.

Максимальная дальность стрельбы, в зависимости от типа заряда, от 3100 до 3922 м, минимальная - 85 м. Вес осколочной мины - 3,14 кг. Скорострельность - 15 выстрелов в минуту.

Самоходные мотоциклетные установки предлагались подразделениям национальной гвардии, но там, внимательно изучив возможности этой разработки, предпочли образцы, созданные еще в советские годы. Поэтому все работы ограничились одним опытным экземпляром, который, по некоторым данным, был разобран и превращен в обычный мотоцикл с коляской.

Армия,
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