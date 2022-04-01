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1 час назад

Минобороны сообщило о захвате модернизированных украинских танков Т-64

Lenta.ru

В Черниговской области российское подразделение специального назначения захватило группу модернизированных танков Т-64. Об этом свидетельствует опубликованная Министерством обороны видеозапись, передает ТАСС.

«В отличие от базовых боевых машин, эти танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца», — сообщили в министерстве.

Там доложили, что экипажи ВСУ отошли без сопротивления при приближении подразделений Вооруженных сил (ВС) России.

Инструкторы НАТО бегут с Украины

Ранее Минобороны показало, как российский беспилотник ликвидировал реактивные системы залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточным оружием. По данным министерства, украинские системы залпового огня были спрятаны в городской промышленной застройке.

Накануне министерство обороны сообщило, что в США из украинских лабораторий, где проводились биологические эксперименты, вывезли целую «коллекцию» вирусов. Во время спецоперации российским военным удалось прекратить деятельность пяти биолабораторий.

Армия,Видео,НАТО,
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