Зеленский поручил создать две новые военные администрации в Донбассе

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над нацбатальонами. По его словам, эти формирования более не подчиняются президенту Украины, не выполняют его приказов, а действуют, исходя из собственных интересов. Парламентиарий добавил, что весь патриотизм боевиков националистических батальонов основан «на долларовом эквиваленте» и никакая Украина им не нужна.