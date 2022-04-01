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27 минут назад

Зеленский поручил создать две новые военные администрации в Донбассе

News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать две новые военные администрации в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Выполнение распоряжения поручено Генштабу ВСУ.

Зеленский поручил создать две новые военные администрации в Донбассе
Фото: vladimir_zelenskiy95/vk/comvladimir_zelenskiy95/vk/com

Согласно документу, военные администрации должны быть созданы в городах Кременна и Рубежное в Северодонецком районе.

Днём ранее украинский лидер подписал указ об учреждении восьми военных администраций в Авдеевке, Дружковке, Марьинке, Очеретино, Светлодарске, Славянске, Торецке и Угледаре.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над нацбатальонами. По его словам, эти формирования более не подчиняются президенту Украины, не выполняют его приказов, а действуют, исходя из собственных интересов. Парламентиарий добавил, что весь патриотизм боевиков националистических батальонов основан «на долларовом эквиваленте» и никакая Украина им не нужна.

Армия,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Генштаб,Госдума,
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