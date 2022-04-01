Зеленский поручил создать две новые военные администрации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать две новые военные администрации в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Выполнение распоряжения поручено Генштабу ВСУ.
Согласно документу, военные администрации должны быть созданы в городах Кременна и Рубежное в Северодонецком районе.
Днём ранее украинский лидер подписал указ об учреждении восьми военных администраций в Авдеевке, Дружковке, Марьинке, Очеретино, Светлодарске, Славянске, Торецке и Угледаре.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над нацбатальонами. По его словам, эти формирования более не подчиняются президенту Украины, не выполняют его приказов, а действуют, исходя из собственных интересов. Парламентиарий добавил, что весь патриотизм боевиков националистических батальонов основан «на долларовом эквиваленте» и никакая Украина им не нужна.