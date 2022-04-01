Российские военные обнаружили в захваченных украинских танках изменения по образцам НАТО

"Российские военнослужащие захватили боевые, полностью исправные танки Т-64, которые были оставлены военнослужащими ВСУ в окрестностях Чернигова, тщательно изучаются российскими военными. В отличие от базовых боевых машин, эти танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца", - заявили в военном ведомстве.