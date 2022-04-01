Кадыров обратился к украинским военным на «Азовстали»

В своем видеообращении в Telegram -канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к украинским военным на заводе «Азовсталь» с призывом сдаться в течение суток.

Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим.

По словам Кадырова, украинские военные не могут принять решение, кому сдаться, так не уверены, что никто не будет их избивать или унижать. Глава Чечни пообещал, что, если ВСУ сложат оружие и сдадутся, никто их трогать не будет.