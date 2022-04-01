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25 минут назад

Украина обстреляла ДНР, есть жертвы

Свободная пресса

Стало известно о гибели женщины при обстреле Донецка. Ей было 68 лет. Кроме того, еще 34 человека получили ранения за минувшие двое суток.

Украина обстреляла ДНР
Фото: ТАССТАСС

Пятнадцать из них ранили 30 марта, еще девятнадцать – 31-го. Это люди возрастом от 21 до 65 лет. Они попали под обстрел в Мариуполе и Павловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сейчас все пострадавшие находятся в больницах.

Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что накануне украинские силовики запустили в сторону Донецка 20 снарядов калибром 122 миллиметра.

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