Украина обстреляла ДНР

Стало известно о гибели женщины при обстреле Донецка . Ей было 68 лет. Кроме того, еще 34 человека получили ранения за минувшие двое суток.

Пятнадцать из них ранили 30 марта, еще девятнадцать – 31-го. Это люди возрастом от 21 до 65 лет. Они попали под обстрел в Мариуполе и Павловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).