Американский полковник назвал главную особенность российских военных

Русские очень сильно отличаются от американцев, обществу США предстоит по-новому взглянуть на РФ и ее военную спецоперацию на Украине. Об этом на YouTube-канале телеведущего Дэйва Смита заявил бывший советник американского министра обороны полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Его слова приводит «РИА Новости».
«Русские очень сильно от нас отличаются, мы ведем себя по-разному. Многие думали, что российские военные пройдутся по Украине будто кувалдой, но в реальности все происходит иначе: они этого не делают», — сказал Макгрегор.
По его словам, президент России Владимир Путин четко дал понять, что «когда все закончиться, нам жить с украинцами», поэтому у военных есть установка максимально осторожно действовать и беречь мирных жителей. Кроме того Макгрегор назвал цели Москвы «очень простыми».
«Первое — нейтралитет украинского государства; второе — автономия или независимость республик Донбасса и соглашение о том, что с русскоязычными гражданами Украины не будут плохо обращаться и что они не будут гражданами второго сорта, как было. И, в конце концов, отзыв любых претензий на Крым», — пояснил американский полковник.
Также Макгрегор, говоря о полуострове, озвучил нетипичную для спикеров США позицию, заявив, что «Крым никогда не был украинским, это банальный исторический факт».