Американский полковник назвал главную особенность российских военных

«Первое — нейтралитет украинского государства; второе — автономия или независимость республик Донбасса и соглашение о том, что с русскоязычными гражданами Украины не будут плохо обращаться и что они не будут гражданами второго сорта, как было. И, в конце концов, отзыв любых претензий на Крым», — пояснил американский полковник.