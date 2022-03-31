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28 минут назад

РФ откроет 1 апреля гуманитарный коридор Мариуполь - Запорожье по просьбе Макрона и Шольца

ТАССиещё 6

Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье 1 апреля по просьбам президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя по просьбе Макрона и Шольца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста (МККК)", - сказал Мизинцев.

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Он подчеркнул, что Россия настойчиво призывает киевские власти опубликовать до 03:00 мск 1 апреля данное заявление на украинском и русском языках в средствах массовой информации Украины, оповестить до 03:00 мск о гуманитарной операции представителей посольств иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и другие международные организации, находящиеся на территории Украины, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая украинские средства массовой информации.

Также РФ призывает приступить с 06:00 мск к оповещению мирных жителей и иностранных граждан о местах сбора и открытии гуманитарного коридора по всем каналам связи, СМИ и использовать все системы централизованного информирования и оповещения населения.

Еще одни требованием является письменное уведомление до 06:00 мск российской стороны и представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, МККК, ОБСЕ и других международных организаций о готовности к проведению эвакуации, неукоснительному выполнению условий по созданию гуманитарного коридора на указанном маршруте и установление непрерывной связи с 09:00 мск российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией о ходе подготовки к эвакуации мирного населения и иностранных граждан и фактическом начале режима тишины.

Армия,Михаил Мизинцев,Олаф Шольц,Владимир Путин,НЦУО РФ,Международный комитет Красного Креста,ООН,ОБСЕ,
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