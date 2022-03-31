Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя по просьбе Макрона и Шольца

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"По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста (МККК)", - сказал Мизинцев.

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Он подчеркнул, что Россия настойчиво призывает киевские власти опубликовать до 03:00 мск 1 апреля данное заявление на украинском и русском языках в средствах массовой информации Украины, оповестить до 03:00 мск о гуманитарной операции представителей посольств иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и другие международные организации, находящиеся на территории Украины, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая украинские средства массовой информации.

Также РФ призывает приступить с 06:00 мск к оповещению мирных жителей и иностранных граждан о местах сбора и открытии гуманитарного коридора по всем каналам связи, СМИ и использовать все системы централизованного информирования и оповещения населения.