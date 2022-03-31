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25 минут назад

В Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-24

ТАСС

Средствами ПВО российских Воздушно-космических сил сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24, заявили в МО РФ.

Минобороны РФ: ПВО ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-24
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оперативно-тактическая авиация России в течение дня поразила 28 военных объектов Украины, отметил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и шесть районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1 826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 704 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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