Минобороны РФ: ПВО ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-24

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1 826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 704 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.