Расследование инцидента с беспилотником в Загребе завершено

Расследование всех причин и обстоятельств инцидента с упавшим в ночь на 11 марта в Загребе беспилотным летательным аппаратом завершено неделю назад, однако по-прежнему ожидается объявление его результатов. Об этом сообщил в четверг журналистам президент Хорватии Зоран Миланович.

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По словам главы государства, расследование падения беспилотника в центре судебно-медицинской экспертизы и исследований "Ивана Вучетича" завершено, и он знаком с его результатами, однако не готов их обнародовать.

"Мы ждем уже целую неделю, чтобы услышать, какой результат экспертизы, [поскольку] он был готов еще восемь дней назад, - отметил Миланович. - Давайте сейчас созовем пресс-конференцию, чтобы увидеть продолжение истории [с падением беспилотника], что произошло, было ли там действительно взрывное устройство, или кто-то травмировал хорватских людей".

В ночь на 11 марта в одном из районов на окраине Загреба упал неизвестный объект, впоследствии идентифицированный рядом местных СМИ как беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства. Пострадавших нет, было повреждено несколько автомобилей и обнаружено два парашюта. Фрагменты БПЛА были извлечены из воронки для проведения экспертизы в рамках расследования.