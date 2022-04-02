Кадыров рассказал об участвующих в спецоперации родственниках

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, как чеченские подразделения освобождают Мариуполь в Донбассе, а также заявил об участии близких родственников в спецоперации.

«Совместно с представителями российских силовых структур активно участвуют в подавлении очагов сопротивления бандеровских отморозков на территории Мариуполя мои близкие родственники – представители рода Кадыровых», – написал он.

По словам Рамзана Кадырова, члены его семьи защищают интересы Родины достойно. Бойцы из рода Кадыровых находятся в первых рядах во время боев, а также участвуют в захвате важных стратегических точек. Он добавил, что все жители Чеченской Республики каждый день искренне переживают за земляков, находящихся на Украине.